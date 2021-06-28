Tesla, güvenlik riski sebebiyle 300 bine yakın aracını geri çağırdı

Tesla’nın Model 3 ve Model Y araçlarının çoğunlukla Çin’den çıkanlarında, seyir kontrol özelliğini yanlışlıkla açabilecek bir hata saptandı. Hızı kontrolsüz şekilde değiştirebilecek bu hatanın kazaya sebebiyet verebileceği nedeniyle söz konusu araçlar geri çağrıldı.

Çin’deki Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi’ne göre çoğunlukla Çin’de üretilen Tesla Model 3 ve Model Y araçlarda hızı düzenleyen seyir kontrolü özelliği, olması gerektiği gibi çalışmıyor. Bu araçlardaki seyir kontrol sistemleri yanlışlıkla aktive olabiliyor. Dolayısıyla şoför istemeden hızda birden artış yaşanabiliyor.

Tesla, bunun üzerine birkaç gün önce araçlarını geri çağırma kararı aldı. İade süreci Aralık 2019’dan Haziran 2021 dönemine kadar üretilen araçları kapsayacak. Otomotiv bayilerinden Tesla’nın Şangay fabrikasından çıkmış 249 bin 855 adet Model 3 ve Model Y toplanacak. Bu dönemde Çin’e ithal olarak gönderilmiş aynı modellerde 35 bin 665 araç da güvenlik sebepleriyle toplanacak. Bu araçlardan halihazırda satın almış kişilerin bu konuda bir sorunu olmayacak. Çünkü sistemdeki sorun, şu anda kullanımda olan bir güncellemeyle çözülebilecek.

Tesla’dan henüz resmî bir açıklama gelmese de şirket, Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden konuyla ilgili bir gönderi paylaştı. Gönderide şu ifadeler yer aldı: “Geri çağırmayla verdiğimiz zahmetten dolayı tüm araç sahiplerinden özür dileriz. Tesla, ulusal güvenlik şartlarını göz önünde bulundurarak güvenlik geliştirmeleri üzerinde çalışmaya devam edecek.”