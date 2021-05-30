Bilim & Teknoloji Tesla, Model S Plaid’in teslimatını erteledi

Tesla, Model S Plaid’in teslimatını erteledi

Bilim & Teknoloji

Tesla, Model S Plaid’in teslimatını erteledi

Tesla, uzun bir süredir merakla beklenen Model S Plaid elektrikli otomobilin teslimatını 1 hafta ertelediklerini duyurdu.

30 Mayıs 2021, Pazar 11:47 Son Güncelleme:
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Konuya ilişkin ilk açıklama, şirketin kurucu CEO’su Elon Musk tarafından yapıldı. Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Model S Plaid’in teslimatının 10 Haziran’a ertelendiğine ve aracın birkaç son dokunuş için 1 haftaya daha ihtiyacı olduğuna işaret etti. Söz konusu paylaşımda ayrıca, Model S Plaid’in uzay aracı gibi hissettireceği belirtildi. 

Model S Plaid, uzun bir süredir özellikle elektrikli otomobil tutkunları tarafından merakla bekleniyordu. Musk, otomobilin 0’dan 100 kilometre hıza 2 saniyeden kısa bir sürede çıkabildiğine işaret ediyordu. 1100 beygirin üzerinde gücü bulunan elektrikli sedan otomobilin, Model S ailesinin en performanslı aracı olduğu ifade edilmişti. Tesla Model S Plaid’in yurt dışı fiyatı ise 139 bin 990 dolar.

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