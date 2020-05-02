Tesla’nın elektrikli kamyonu Semi yine ertelendi

Tesla’nın 2017’nin sonlarında tanıttığı ve 2019’da üretime gireceği açıklanan elektrikli kamyonu Semi, öncesinde 2020’ye kadar ertelenmişti. Corona virüsün ardından ise kamyonun üretimi 2021’e ertelendi.

Tesla gecikme için bir açıklama yapmadı, ancak şirketin COVID-19 nedeniyle üretimi askıya aldığı söyleniyor.

UPS ve Walmart gibi şirketler başta olmak üzere yüzlerce şirket elektrikli kamyon için ön sipariş verdi. Semi’nin 300 mil menzilli modelini 150 bin dolar, 500 mil menzilli modelini ise 180 bin dolardan satışa sunan Tesla, bu kamyonuyla taşımacılık sektöründe yeni bir süreç başlatmak istiyor.

PepsiCo ise Semi’yi tek şarjda 800 km menzili ile üretim ve dağıtım tesisleri arasındaki içecek ve yiyecek dağıtımı kapsamında kullanmayı planlıyor. Semi, PepsiCo’nun tedarik zincirindeki 10.000’den büyük dağıtım filosunu tamamlayacak ve sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar en az %20 oranında azaltacak.