Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın 'otopilot' sürücü destek sistemine yönelik soruşturma başlatıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan yazılı açıklamada, şirkete ait "otopilot" destek sistemli araçların park halindeki itfaiye, ambulans gibi çakar ışıklı acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 2018'den bu yana Tesla üretimi araçların 11 çakar ışıklı araçla kazaya karıştığına işaret edilirken soruşturmanın, ABD'de 2014'ten bu yana satılan 765 bin aracı kapsayacağı belirtildi.

Kurum, Haziran 2016'dan bu yana "otopilot" kaynaklı 31 kazaya soruşturma ekibi gönderirken, kurum verilerine göre, bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti.