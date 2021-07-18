Teşrik tekbiri Kurban Bayramı süresince farz namazlarının ardından söylenir ve Diyanet tarafından açıklanan bilgilere göre Hanefi mezhebinde teşrik tekbiri kadın erkek her Müslüman için vaciptir. Peki, teşrik tekbiri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Teşrik tekbiri ne zaman kaç defa söylenir? İşte, Diyanet’in teşrik tekbiri açıklaması

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı arifesinin sabah namazında başlıyor ve bayramın 4. günü ikindi namazı kılınmasının ardından son defa söylenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teşrik tekbiri açıklaması ise şu şekilde:

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).





TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN KAÇ DEFA SÖYLENİR?

Teşrik Tekbiri her farz namazın ardından 3 defa söylenir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82).

TEŞRİK TEKBİRİNİN OKUNUŞU

“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd’

TEŞRİK TEKBİRİNİN ANLAMI

Teşrik tekbirinin anlamı ise “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur” dur.