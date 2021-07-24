Türkiye Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uygulaması nasıl kapatılır?
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Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uygulaması nasıl kapatılır?

Türkiye

Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uygulaması nasıl kapatılır?

Telefonlara sabah saatlerinde Test Alert Notification Evde Kal uyarısı gelmesi merak konusu oldu. Peki, Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nedir? Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?

24 Temmuz 2021, Cumartesi 10:30 Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere bir sosyal farkındalık oluşturma amacıyla akıllı telefonlara indirilen Evde Kal Türkiye uygulamasında Test Alert Notification uyarısı milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak telefonlara Test Alert Notification uyarısı gelince vatandaşlar araştırmaya başladı. Peki Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nedir, Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?

TEST ALERT NOTİFİCATİON UYARISI NASIL KAPATILIR?

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification

Test Alert Natification: test uyarısı bildirimi anlamına gelmektedir. Test Alert Natification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" ifadeleriyle gelen bildirimin ekran görüntüsünü paylaştı.




EVDE KAL TÜRKİYE UYARISI NEDİR?


Koronavirüs salgınının devam ettiği bugünlerde telefonlara 'Evde Kal Türkiye' uyarısı geliyor. Vatandaşların tedbirleri elden bırakmamasına vurgu yapılıyor.

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