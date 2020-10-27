Magazin TEST: Magazin gündemine ne kadar hakimsin?

TEST: Magazin gündemine ne kadar hakimsin?

Magazin

TEST: Magazin gündemine ne kadar hakimsin?

Magazin dünyasında son zamanlarda ne oldu? Bakalım bu testi çözebilecek misin?

27 Ekim 2020, Salı 14:33 Son Güncelleme:
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