Testosteron düşüklüğü tehlikeli midir?
Testosteron, esas olarak testislerde üretilen, aynı zamanda yumurtalıklarda ve adrenal kortekste erkek ikincil cinsel özelliklerin gelişimini uyaran bir hormondur. Testosteron düşüklüğü oluştuğunda vücut çeşitli belirtiler verir. Bu belirtileri ve testosteron düşüklüğünin tehlikeli olup olmadığını açıkladık.
23 Ekim 2020, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
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Testosteron vücudu pek çok biçimde etkilediği için, bazen kişinin T seviyesinin düşük olup olmadığını söylemek zordur. Üstelik düşük T semptomlarının pek çoğu yaşlanma semptomları ile örtüştüğünden, teşhis sorunu daha da artar. Sonuçta yaşlandıkça erkeklerin cinsel dürtülerinin biraz zayıflaması, sert ya da güvenilir şekilde ereksiyon olamamaları, veya kendilerinde çok fazla itici güç hissetmemeleri normal değil mi? Ve “keyifsizlik”, “sıkıntı” veya “bitkinlik” hissi gibi ruhsal durum sorunları söz konusu olduğunda, tüm bunlar düşük T’den ziyade depresyon semptomları olamaz mı?
Bir dereceye kadar bu tamamen doğrudur. Kişinin T seviyesinin düşük olduğunu kesin olarak gösterecek tek bir semptom yok. Ayrıca düşük T’nin neden olduğu semptomların her biri başka durumlardan da kaynaklanıyor olabilir.
Bir hastanın semptomlarının düşük T’den kaynaklandığından veya tedavinin yardımcı olacağından emin olamasak da, bu tür bir hasta ile ilgili olarak şu basit soruları sormak gerekir :Tedavinin yardımı olup olmayacağını görmeye değer mi? Muhtemel fayda risk olasılığından daha mı yüksek?
Cevabın evet olduğunda Düşük T çok kadar kolay ve başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğinden, karakteristik semptomlardan birine veya daha fazlasına sahip olan erkeklerde düşük T olup olmadığının tespit edilmesi için, bu kişilerin değerlendirmeye ve teste tabi tutulmaları gerekir.
Düşük testosteronlu erkeklerin yüzdesi
Testosteron seviyeleri düşük olan erkeklerin yüzdesi, erkekler yaşlandıkça önemli ölçüde yükselir. Burada gösterilen, toplam testosteron veya biyolojik olarak kullanılabilir testosteron ölçümlerine dayalı olarak tespit edilen, düşük testosteronlu erkeklerin yüzdesidir.
Testosteron seviyesini düşüren etkenler
Stres
Yoğun sigara ve alkol tüketimi
Damar rahatsızlıkları
Aşırı kilo
Diyabet
Böbrek rahatsızlıkları
Metabolik sorunlar
Testosteron Hormonu Eksikliği Nelere Yol Açar?
Testosteron eksikliği şunlara sebep olabilir:
Yüksek tansiyon
Diyabet
Cinsel istek ve üreme işlevi bozukluğu
Kemik yoğunluğu azalması
Kas kütlesi kaybı