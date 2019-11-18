teve2’de yeni program: Beni Takip Et

Jess Molho’nun sunacağı ve ünlü bir sosyal medya fenomeni olmak isteyen 10 yarışmacının yarışacağı Beni Takip Et’in yapımcılığını Endeğer Yapım üstleniyor.

Doğa Sülen’in yaratıcısı olduğu programda, 8 hafta boyunca 5 kadın ve 5 erkek yarışmacı, bir alışveriş merkezinde kendileri için dizayn edilmiş yaşam alanında, bir ev konforunda yaşayacak.

Hafta içi her gün 16.45’te yayınlanacak programda yarışmacılar, oynayacakları heyecanlı oyunlar ve renkli kişilikleriyle takipçi sayılarını yükseltmeye çalışacaklar.

Sonunda da, en çok takip edilen yarışmacı birinci olarak büyük ödülü kazanacak.

Çekimleri Vadistanbul AVM'de yapılan Beni Takip Et, 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün teve2’de yayınlanacak.