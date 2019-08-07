Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor bugün karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Halil Umut Meler’in yöneteceği Galatasaray Akhisarspor karşılaşmanın kanalı ve saatini merak ediliyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray Akhisarspor maçının canlı yayın bilgileri…

Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında bugün oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Babel, Adem Büyük

Akhisarspor: Gökhan, Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Kadir, Eray, Rotman, Burhan, Aykut, Erhan, Onur

FATİH TERİM 3 MAÇ CEZALI

PFDK, geçtiğimiz sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında rakip takım antrenörüne saldırı nedeniyle Fatih Terim'e üç maç ceza vermişti. Geçen sezonun son haftasında oynanan Sivasspor maçında yer almayan Terim, Akhisar ve ligin ilk haftasında oynanacak Denizli maçı ile cezasını tamamlayacak, ikinci haftadaki Konya maçı ile kulübedeki yerini alacak.

GALATASARAY İLE AKHİSARSPOR İKİNCİ KEZ

Galatasaray ile Akhisarspor TFF Süper Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım geçtiğimiz sezon da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmiş ve Akhisarspor normal ve uzatma süreleri 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

GALATASARAY 16. KUPANIN PEŞİNDE

Sarı-kırmızılılar çarşamba günü 16'ncı kez Süper Kupa'yı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Galatasaray en son 2016-2017 yılında Beşiktaş'ı seri penaltılar sonucunda mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Akhisarspor ise Süper Kupa'yı geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek tarihinde ilk kez kazanmıştı. Sarı kırmızılılar bugüne dek bu kupada oynadığı 24 maçta 15 kez zafere ulaşırken, 9 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.