Galatasaray Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Futbolseverler Halil Umut Meler’in yöneteceği karşılaşmanın detaylarını merak ediliyor. Peki, TFF Süper Kupa Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TFF Süper Kupa maçının detayları…

Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın kanalı ise henüz belli olmadı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, daha önce 10 kez Galatasaray’ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Meler’in yönettiği 10 maçta Galatasaray, 8 galibiyet elde ederken 2 karşılaşmadan beraberlik ile ayrıldı. Meler’in yönettiği maçlarda takımımız mağlubiyet yaşamadı. Bu maçlarda Galatasaraylı oyuncular 23 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılırken rakip takım oyuncuları 30 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Halil Umut Meler son olarak 2 Nisan 2019’da Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nunda Yeni Malatyaspor’u konuk ettiği mücadelede görev almıştı. Takımımız, sahadan 0-0’lık beraberlik ile ayrılmıştı.



