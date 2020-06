40’ı aşkın su kaydırağı ve 20’yi aşkın eğlence ünitesi ile Tema Park'ta efsanevi eğlencenin anlamı her an yeniden şekilleniyor. Eğlence, adrenalin ve heyecanın efsanevi adresi The Land of Legends'da her an yeni bir efsanevi deneyim ile tanışırsınız. Her yaştan insana hitap eden benzersiz gösterileri ve etkinlikleri ile The Land of Legends'da siz de kendi efsanenizi keşfedin.

The Land Of Legends Theme & Aquapark tam gün giriş ücreti:

Yetişkin: 200.00 TL

Çocuk: 150.00 TL

Tema Park gece bileti ne kadar?

Yetişkin: 210 TL

Çocuk: 168 TL

Havuza girerken eşyalarınız için saklama dolapları: 15 TL

Gün boyu kullanabileceğiniz 8 kişilik rahatlama köşeleri(Cabana): 2.000.000 TL

Hızlı geçiş üstünlüğü: 200 TL