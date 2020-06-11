Seyahat The Land Of Legends Theme & Aquapark giriş ücreti ne kadar? 2020 bilet fiyatları

The Land Of Legends Theme & Aquapark giriş ücreti ne kadar? 2020 bilet fiyatları

Seyahat

The Land Of Legends Theme & Aquapark giriş ücreti ne kadar? 2020 bilet fiyatları

Kesintisiz adrenalin ve yüksek heyecanın sizi beklediği The Land Of Legends Theme & Aquapark, 62 metre yüksekliğindeki Hyper Coaster ile gökyüzüne dokunabilir, Typhoon Coaster ile 43 metre yüksekliğe çıktıktan sonra suyla buluşacağınız bir macera yaşayabilirsiniz. Macera severler için The Land Of Legends Theme & Aquapark Giriş ücreti ne kadar? The Land Of Legends Theme & Aquapark bilet fiyatları ve daha fazlası haberimizde.

11 Haziran 2020, Perşembe 11:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

40’ı aşkın su kaydırağı ve 20’yi aşkın eğlence ünitesi ile Tema Park'ta efsanevi eğlencenin anlamı her an yeniden şekilleniyor. Eğlence, adrenalin ve heyecanın efsanevi adresi The Land of Legends'da her an yeni bir efsanevi deneyim ile tanışırsınız. Her yaştan insana hitap eden benzersiz gösterileri ve etkinlikleri ile The Land of Legends'da siz de kendi efsanenizi keşfedin.

The Land Of Legends Theme & Aquapark tam gün giriş ücreti:

Yetişkin: 200.00 TL

Çocuk: 150.00 TL

Tema Park gece bileti ne kadar?

Yetişkin: 210 TL

Çocuk: 168 TL

Havuza girerken eşyalarınız için saklama dolapları: 15 TL

Gün boyu kullanabileceğiniz 8 kişilik rahatlama köşeleri(Cabana): 2.000.000 TL

Hızlı geçiş üstünlüğü: 200 TL



Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Nuri Turan
Ucuz bilet dönemi tarihe mi karışıyor?
Mehmet Nuri Turan
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mavi tur rehberi: Göcek’in en güzel 8 koyu