The Land Of Legends Theme & Aquapark giriş ücreti ne kadar? 2020 bilet fiyatları
Kesintisiz adrenalin ve yüksek heyecanın sizi beklediği The Land Of Legends Theme & Aquapark, 62 metre yüksekliğindeki Hyper Coaster ile gökyüzüne dokunabilir, Typhoon Coaster ile 43 metre yüksekliğe çıktıktan sonra suyla buluşacağınız bir macera yaşayabilirsiniz. Macera severler için The Land Of Legends Theme & Aquapark Giriş ücreti ne kadar? The Land Of Legends Theme & Aquapark bilet fiyatları ve daha fazlası haberimizde.
11 Haziran 2020, Perşembe 11:47 Son Güncelleme:
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40’ı aşkın su kaydırağı ve 20’yi aşkın eğlence ünitesi ile Tema Park'ta efsanevi eğlencenin anlamı her an yeniden şekilleniyor. Eğlence, adrenalin ve heyecanın efsanevi adresi The Land of Legends'da her an yeni bir efsanevi deneyim ile tanışırsınız. Her yaştan insana hitap eden benzersiz gösterileri ve etkinlikleri ile The Land of Legends'da siz de kendi efsanenizi keşfedin.
The Land Of Legends Theme & Aquapark tam gün giriş ücreti:
Yetişkin: 200.00 TL
Çocuk: 150.00 TL
Tema Park gece bileti ne kadar?
Yetişkin: 210 TL
Çocuk: 168 TL
Havuza girerken eşyalarınız için saklama dolapları: 15 TL
Gün boyu kullanabileceğiniz 8 kişilik rahatlama köşeleri(Cabana): 2.000.000 TL
Hızlı geçiş üstünlüğü: 200 TL