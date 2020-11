The Last of Us 2, yılın PlayStation oyunu ödülünü kazandı

The Last of Us Part 2, The Golden Joystick Awards 2020'de pek çok dalda ödül kazanan isim oldu. En iyi hikaye, en iyi ses, en iyi tasarım, yılın en iyi PlayStation oyunu, yılın en iyi oyunu gibi farklı kategorilerde rakiplerini geride bırakan The Last of Us Part 2, henüz oylaması devam eden ve 10 Aralık'ta sonuçlanacak The Game Awards'ın da iddialı oyunlarından biri.

Adayların tam listesini görebilirisiniz:

The Last of Us Part II (kazanan)

Nioh 2

Ghost of Tsushima

Final Fantasy 7 Remake

Marvel's Iron Man VR

Spelunky 2

Dreams

Fall Guys

Güçlü rekabete rağmen, The Last of Us 2'nin Naughty Dog'un 2013 yılında yarattığı dünyaya dönüşü, sürükleyici hikayesi, ilgi çekici performansları ve korkusuz dövüşü sayesinde PlayStation oyunlarında yıla hakim oldu.