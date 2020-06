The Last of Us Part II’den yeni tanıtım videosu geldi

Sony'nin büyük bir televizyon reklam kampanyası yapmadan The Last of Us: Part II'yi piyasaya süreceğini düşünmediniz, değil mi? Şirket, The Last of Us Part II için Hollywood’dan fırlamış gibi yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda Ellie, New Order adlı şarkıdan bir bölümü söylerken bir yandan da geçmişte yaşadığı olayları hatırlıyor. The Last of Us Part II, 19 Haziran 2020’de oyunseverlerle buluşacak.