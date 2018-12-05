The Real Group ilk kez Türkiye’de

Dünyanın en iyi 10 A Capella grubundan biri olarak kabul edilen 35 yıllık "The Real Group", Türkiye’de ilk kez konser verecek. Ünlü grup konserlerini 19 Aralık’ta İzmir’de Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 20 Aralık’ta ise Orfeon Oda Korosu’nun konuk olduğu konser ile Ankara’da MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirecek.

ENSTRÜMAN KULLANMIYORLAR

Koro müziğinin önemli isimlerinden Eric Ericson’un 5 üstün yetenekli öğrencisini 1984’te yüreklendirmesi ile Stockholm’de kurulan grup, hiçbir enstrüman kullanmadan sadece sesleriyle yaptıkları müziklerle, caz, pop ve halk müziği harmanlayarak, modern A Capella’nın kilit taşlarından biri haline geldi.

Topluluk özgün bestelerinin yanı sıra pek çok tanınmış eseri tekrar yorumlayarak, her geçen gün daha geniş bir müziksever kitlesine ulaşmayı hedefliyor.