Türkiye Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'i bulana para ödülü

Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'i bulana para ödülü

Türkiye

Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'i bulana para ödülü

Thodex şirketinin firari kurucusu Faruk Fatih Özer en son Arnavutluk'ta görüntülendi. Hakkında kırmızı bülten bulunan Özer'in yakalanma sürecinde sivil destek de alınması için kaçtığı ülkede bulanlara para ödülü verileceği açıklandı.

11 Mayıs 2021, Salı 09:12 Son Güncelleme:
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Thodex şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi milyon dolarlarca dolandırıp Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışma ve girişimler sürerken Özer'in yakalanma sürecinde sivil destek de alınması için kaçtığı ülkede bulanlara para ödülü verileceği açıklandı.

Arnavutluk emniyetinin Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'i ihbar edene veya kayda değer bir bilgi verene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.

FARUK FATİH ÖZER'İ BULANA 50 BİN EURO ÖDÜL

Sabah'tan Saffet Azak'ın haberine göre, firari Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in arama çalışmaları yeni bir boyut kazandı. Arnavutluk'ta Tiran merkezli yürütülen operasyonlarda Arnavutluk Emniyetinin bütün ihbarları değerlendirdiği, kriptocu Faruk'un yakalanması yönünde önemli bir bilgi verene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.

Faruk Özer'in Mafya bağlantısına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Özer'i ülkenin iş dünyasında gıda ürünleri tedarikçisi bir firma sahibi ailenin himayesinde korunduğu ortaya çıktı.

Bu şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde Faruk Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü daha sonra ise korkup saklandığını söyledi.


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