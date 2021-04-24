Thodex mağdurları nasıl bir yol izlemeli? Nereye başvurmalı?

Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarla Arnavutluk’a kaçtığı iddia edilen Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kaçışının ardındaki sır perdesi aralanıyor. Faruk Fatih Özer kimseye haber vermeden salı günü İstanbul Havalimanı’ndan uçağa binerek Arnavutluk’a gitti. Peki Thodex mağdurları bu saatten sonra ne yapmalı? Hakları neler? Detaylar videomuzda…