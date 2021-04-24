Thodex mağdurları nasıl bir yol izlemeli? Nereye başvurmalı?
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü. Thodex sitesinde 20 Nisan tarihinden beri işlem yapılamıyor. Olayın ardından binlerce Thodex mağduru ne yapmaları, nereye şikayette bulunmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Peki Thodex mağdurları ne olacak? Detayları Avukat Mustafa Güneş anlattı. Onur Binay/posta.com.tr
24 Nisan 2021, Cumartesi 09:56 Son Güncelleme:
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Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarla Arnavutluk’a kaçtığı iddia edilen Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kaçışının ardındaki sır perdesi aralanıyor. Faruk Fatih Özer kimseye haber vermeden salı günü İstanbul Havalimanı’ndan uçağa binerek Arnavutluk’a gitti. Peki Thodex mağdurları bu saatten sonra ne yapmalı? Hakları neler? Detaylar videomuzda…