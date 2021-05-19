Türkiye Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan yenge Zuhal Özer, adliyede

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan yenge Zuhal Özer, adliyede

Türkiye

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan yenge Zuhal Özer, adliyede

Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, adliyeye sevk edildi.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 16:52 Son Güncelleme:
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Kripto para Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Aydın'da gözaltına alınan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, adliyeye sevk edildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheli arasında yer alan, şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyinin eşi Zuhal Özer'in Kuşadası'nda olduğunu belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Güzelçamlı Mahallesi’ndeki evde Zuhal Özer'i yakalayarak gözaltına alan polis, yaptığı aramada 2 cep telefonu ile 2 sim karta da el koydu.

Soruşturma kapsamında cezaevinde olan Güven Özer'in eşi Zuhal Özer’in, emniyetteki ifadesinde şirkette sadece sigortasının işlediğini, bunun dışında şirketle hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirterek "Yaşananlarla bir alakam yok" dediği öğrenildi.

Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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