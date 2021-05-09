Türkiye Thodex’in kurucusu Özer'e yardım etmişti! Flaş gelişme

Thodex’in kurucusu Özer'e yardım etmişti! Flaş gelişme

Türkiye

Thodex’in kurucusu Özer'e yardım etmişti! Flaş gelişme

Son dakika gelişmesine göre Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'le birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan Altjan Canaj yakalandı. Canaj ilk sorgusunda Özer'e yardımcı olduğunu kabul etti.

09 Mayıs 2021, Pazar 22:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Thodex vurgununda kaçış sürecinde rol oynayan Arnavut vatandaşları bir bir yakalanıyor. Faruk Özer’in kaldığı otelde güvenlik kamerasına yansıyan kırmızı beyaz montlu Arnavutluk vatandaşı Altjan Canaj (Altyan Canay) adlı kişi yakalandı.

Yardım ettiğini itiraf etti

Canaj, kaçışta asıl pay sahibi olan Edevaldo Haxhiu adlı kişiyle Faruk Fatih Özer’e yardımcı olduklarını itiraf etti. Canaj, ifadesinde Faruk Özer’in suçlu olduğunu basında çıkan haberlerden sonra anladığını söyledi. Thodex’in firari kurucusu Özer’i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı.

Canaj, basından Özer’in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu öğrenince, Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta gıda ürünleri tedarikçisi bir firmanın yöneticisiyle birlikte saklanıyor. (TRTHABER)

İlgili Haberler
Thodex'in firari kurucusu Özer'i Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Daha neler
Rauf Tamer
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Hakan Çelik
Savaş çıkar mı?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberi: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem