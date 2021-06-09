Türkiye Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in evinde haciz işlemi yapıldı

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in evinde haciz işlemi yapıldı

Türkiye

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in evinde haciz işlemi yapıldı

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 19:10 Son Güncelleme:
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Thodex'ten kripto para aldığı için mağdur olan G.E, avukatı Sinan Keskin aracılığıyla İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, yaklaşık 630 bin liralık alacağına karşılık icra takibi başlattı.

Bu kapsamda mahkeme tarafından Thodex'in sahibi Özer'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi başlatılmasına karar verildi.

Bayramoğlu Mahallesi'ndeki eve gelen avukat Keskin ve icra memurları, çilingir yardımıyla girdikleri evde haciz işlemi yaparak, içeride bulunan bazı eşyaları tutanak altına aldı.

"Ev komple boşaltılmıştı"

Avukat Keskin, haciz işleminin ardından, "Evde kıymete haiz bir şey bulamadık, ev tamamen boşaltılmıştı, gördüğümüz manzara bu şekildeydi. Şu anda icra müdürlüğü tarafından Özer'in bütün bankalardaki paralarına, araba, taşınır ve taşınmaz bütün mal varlıklarına haciz işlemleri uygulanmakta." açıklamasını yaptı.

Sinan Keskin, mağdurların alacaklarına kavuşabilmesi açısından haciz işlemlerini takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

AA

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