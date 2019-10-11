THY seferine tayfun engeli

THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hagibis seferleri iptal edildi.

Tokyo’ya seyahat edecek yolculara bir uyarıda bulunarak, "Değerli yolcularımız, Japonya’da beklenen Hagibis tayfunu nedeniyle Türk Hava Yolları’nın 12 Ekim tarihli TK52 (İstanbul - Tokyo) ve TK53 (Tokyo - İstanbul) seferleri iptal edilmiştir.

Uçuşunuza ait güncel bilgileri Uçuş Durumu sayfamız üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi.

DHA