Uçuş ağını ve filosunu genişleten THY, uçuş personeli olmak üzere personel istihdamını da arttıracak. Türk Hava Yolları yetiştirilmek üzere açtığı ikinci pilot aday adayı ilanına başvurular devam ediyor. Peki, THY pilot başvuruları nasıl yapılır? İşte THY personel alımı ile ilgili detaylar…

50 yurtiçi, 263 uluslararası olmak üzere dünyanın 125 ülkesindeki 313 noktaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla beraber filosunu genişletti. Uçuş ağının genişlemesiyle beraber THY uçuş ekipleri başta olmak üzere yeni istihdamlar sağlayacak. THY’nin pilot alım ilanlarına başvurular da tüm hızıyla sürüyor. THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot adayı ilanına başvurular devam ediyor.

Türk Hava Yolları’nın yetiştirmek için aradığı üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanını da 29 Ağustos saat 15.00´a kadar yayında kalacak.

THY BAŞVURU ŞARTLARI

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

-En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

-01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak,

-Boy uzunluğunun 157 cm´den kısa, 195 cm´den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

-Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

-Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

-Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

-Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde istenilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek

THY YETİŞTİRİLMEK ÜZERE II. PİLOT ADAYI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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