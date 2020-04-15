Türkiye THY'de bir pilot daha corona virüs kurbanı oldu

THY'de bir pilot daha corona virüs kurbanı oldu

Türkiye

THY'de bir pilot daha corona virüs kurbanı oldu

Türk Hava Yolları'nda bir pilot daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

15 Nisan 2020, Çarşamba 11:21 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotlarından olan ve corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.

Bir süre önce corona virüse yakalanan ve yoğun bakım tedavisi gören THY kaptan pilotu Serdar Gündoğdu plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler arandığı duyurulmuştu. Yoğun bakımda corona virüs tedavisi gören Kaptan Pilot Gündoğdu hayatını kaybetti.

Kaptan pilot Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç'tan sonra Türk Hava Yolları'nın corona virüs nedeniyle hayatını eden üçüncü pilotu oldu. 

DHA


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