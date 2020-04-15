Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotlarından olan ve corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.

Bir süre önce corona virüse yakalanan ve yoğun bakım tedavisi gören THY kaptan pilotu Serdar Gündoğdu plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler arandığı duyurulmuştu. Yoğun bakımda corona virüs tedavisi gören Kaptan Pilot Gündoğdu hayatını kaybetti.

Kaptan pilot Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç'tan sonra Türk Hava Yolları'nın corona virüs nedeniyle hayatını eden üçüncü pilotu oldu.

DHA







