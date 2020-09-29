Türkiye THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama

THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama

Türkiye

THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Azerbaycan'a tarifeli uçuşların iptal edildiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

29 Eylül 2020, Salı 18:19 Son Güncelleme:
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki devam eden tarifeli seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Enver ALAS / İSTANBUL (DHA)


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