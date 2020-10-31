Türkiye THY'den bilet değişim ve iade açıklaması

THY'den bilet değişim ve iade açıklaması

Türkiye

THY'den bilet değişim ve iade açıklaması

Türk Hava Yolları, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle 30 Ekim 2020 ve öncesinde satın alınmış olan İzmir varışlı ve çıkışlı biletlerin 6 Kasım 2020 tarihine kadar ücretsiz değiştirebileceği veya iade edilebileceğini duyurdu.

31 Ekim 2020, Cumartesi 10:35 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları İzmir depremi nedeniyle bilet alanlara yönelik kolaylık sağladı. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim 2020 ve öncesinde satın alınmış olan İzmir varışlı ve çıkışlı biletlerin 6 Kasım 2020 tarihine kadar ücretsiz değiştirebileceği veya iade edilebilecek.

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