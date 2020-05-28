Türkiye THY'den boş koltuk uygulamasına ilişkin açıklama

THY'den boş koltuk uygulamasına ilişkin açıklama

Türkiye

THY'den boş koltuk uygulamasına ilişkin açıklama

Türk HavaGenel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip corona virüs nedeniyle uçaklarda yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

28 Mayıs 2020, Perşembe 17:40 Son Güncelleme:
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Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filtreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebeplerle henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır. Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ECDC, ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır."


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