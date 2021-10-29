Türkiye THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşım

THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşım

Türkiye

THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşım

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan videoyu sosyal medyadan paylaştı.

29 Ekim 2021, Cuma 01:26 Son Güncelleme:
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THY'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, Milli Mücadele'yi anlatan animasyon yer alıyor.

Paylaşımda, "Bir milletin kaderine kaç hikaye sığar? Esareti kabul etmedik, mücadele ilan ettik. Cephelerde yetmedik, seferberlik ilan ettik. Canımızı ortaya koyduk, zaferler ilan ettik. En sonunda, özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımızla cumhuriyet ilan ettik. Bizde daha ne hikayeler var. O gün başlayan hikayelere aynı vatan aşkı ve mücadele ruhuyla bugün de devam ediyor, hep beraber çalışıyor ve yeni başarılar ilan ediyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

AA

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