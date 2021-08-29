THY'den flaş karar! İç hatlarda uçacaklar dikkat! Artık zorunlu
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda seyahat edecek yolcular için 6 Eylül'den itibaren aşı kartı veya negatif PCR testinin zorunlu olacağını duyurdu.
29 Ağustos 2021, Pazar 15:01 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla THY yolcularını uyardı. Ekşi, 6 Eylül'den itibaren seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle;
"Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir."
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