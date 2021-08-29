Türkiye THY'den flaş karar! İç hatlarda uçacaklar dikkat! Artık zorunlu

THY'den flaş karar! İç hatlarda uçacaklar dikkat! Artık zorunlu

Türkiye

THY'den flaş karar! İç hatlarda uçacaklar dikkat! Artık zorunlu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda seyahat edecek yolcular için 6 Eylül'den itibaren aşı kartı veya negatif PCR testinin zorunlu olacağını duyurdu.

29 Ağustos 2021, Pazar 15:01 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla THY yolcularını uyardı. Ekşi, 6 Eylül'den itibaren seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir."



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