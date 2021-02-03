Türkiye THY'den Suudi Arabistan duyurusu

THY'den Suudi Arabistan duyurusu

Türkiye

THY'den Suudi Arabistan duyurusu

Türk Hava Yolları (THY), corona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'ın bazı ülkelerden yolcu girişini askıya aldığını duyurdu.

03 Şubat 2021, Çarşamba 13:05 Son Güncelleme:
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THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın yeni karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye, Arjantin, Endonezya, BAE, Almanya, ABD, İrlanda, İtalya, Pakistan, Brezilya, Portekiz, Birleşik Krallık, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre, Fransa, Lübnan, Mısır, Hindistan ve Japonya'da son 14 gün içerisinde bulunmuş ve ilgili ülkelerden uçuş yapan yolcuların, bugün saat 21.00 itibarıyla Suudi Arabistan'a girişlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Son 14 gün içerisinde bu ülkelerden birinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşları, diplomatlar, sağlık çalışanları ve aile üyeleri söz konusu uygulamadan muaf olup Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde ülkeye kabul edilecektir" denildi.

AA


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