Türkiye THY'nin Kasım ayında uçuşları başlatacağı ülkeler belli oldu

THY'nin Kasım ayında uçuşları başlatacağı ülkeler belli oldu

Türkiye

THY'nin Kasım ayında uçuşları başlatacağı ülkeler belli oldu

11 Haziran itibariyle yurt dışı uçuşlarına kademeli olarak başlayan Türk Hava Yollarının Kasım ayı uçuş planı belli oldu. THY, Kasım ayında Hindistan, Arjantin, Kolombiya ve Suudi Arabistan’a tarifeli seferler başlatacak.

21 Ekim 2020, Çarşamba 13:07 Son Güncelleme:
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Salgın nedeniyle bir süre uçuşlarını askıya alan ve 11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak yeniden başlatan THY, belirlenen ülkelere seferler başlatmayı planlamaya dahil ederken, mevcut gerçekleştirilen seferlerde ise frekans artışına gidilecek.

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THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kasım ayında; Aşkabat, Cezayir’de Hourai, Konstandin ve Vahran, Kolombiya’da Bogota, Suudi Arabistan’da Damman ve Riyad, Hindistan’da Mumbai ve Delhi, Irak’ta Süleymaniye ve Basra, İran’da İsfahan ve Süleymaniye, Arjantin Buenos Aires, Dubai, Rusya’da Krosnador, Fas’ta Marakeş, Yunanistan’da Selanik, Moğolistan’da Ulanbator ve Tanzanya’da Zanzibar seferlerin yapılması planlanıyor.

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