THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner tipi uçağın üçüncüsü de İstanbul Havalimanı'na indi