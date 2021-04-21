Siyaset Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Siyaset

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş 'Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var 84 milyonun refahını yükseltmek' dedi.

21 Nisan 2021, Çarşamba 12:21 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı olarak atanan Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmadan önce Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Muş, AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman, her türlü göreve hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Muş, "Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet etme adına her zaman, her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinde de konuyla alakalı benim bilgim vardı. Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye'nin ihracatının artırılması, ekonomik büyüklüğünün ve refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var; 84 milyonun refahını yükseltmek." diye konuştu.

AA

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