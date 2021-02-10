Türkiye Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak

Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak

Türkiye

Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 115 sürekli işçi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 19 Şubat 2021 olarak açıklandı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 115 sürekli işçi alacak. Başvurular,  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  esube.iskur.gov.tr  adresi  üzerinden 15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak. Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacak.

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