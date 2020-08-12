TikTok ABD’de VPN kullanımını arttırdı

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Trump'ın ABD'li bir şirketle anlaşmaması durumunda yasaklayacağını açıkladığı TikTok hakkında çıkan bu haberler sonrası ülkedeki VPN talebi yüzde 10 arttı.

Aynı dönemde benzer haberlerin yer aldığı Japonya’da VPN kullanımı yüzde 19, Avustralya yüzde 41 oranında bir artışa tanıklık etti.

Benzer bir durum geçtiğimiz dönemde TikTok'u yasaklayan Hindistan'da da yaşandı. Karar sonrası ülkede VPN kullanımı yüzde 22 arttı.

VPN (Virtual Private Network), Türkçe anlamı ile sanal özel ağ anlamına gelmektedir. VPN farklı bir ağ kullanarak internete bağlanmayı sağlar.

Trump 45 gün süre vermişti

ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.