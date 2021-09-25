Almanya'da bir süpermarket zincirinde çalışan Elaine Victoria, sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi görüyor.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, kasiyerlik yapan Victoria'yı 'dünyanın en seksi süpermarket çalışanı' olarak yorumluyor.

Victoria, gündelik hayatından, iş yerinden ve evinden paylaştığı fotoğraf ve kısa videolarla TikTok'ta 554 bin takipçiye ulaştı. Victoria'nın Instagram hesabındaki takipçi sayısı ise 46 bini aştı.

Fenomenin en çok görsel paylaştığı yer ise çalıştığı süpermarket. Videolarından birçoğunda Victoria, evinin ve iş yerinin farklı bölgelerinden dans ederken kendisini kayda alıyor.