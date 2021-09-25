TikTok fenomeni kadın dünyanın en güzel süpermarket çalışanı ilan edildi
Almanya'da ünlü bir süpermarket zincirinde çalışan Elaine Victoria'nın üniformasıyla TikTok'ta yaptığı paylaşımlar viral oldu. TikTok kullanıcılarının dünyanın en güzel süpermarket çalışanı ilan ettiği Victoria'nın paylaşımı 12 milyona yakın izlenme sayısına sahip.
25 Eylül 2021, Cumartesi 09:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Almanya'da bir süpermarket zincirinde çalışan Elaine Victoria, sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi görüyor.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, kasiyerlik yapan Victoria'yı 'dünyanın en seksi süpermarket çalışanı' olarak yorumluyor.
Victoria, gündelik hayatından, iş yerinden ve evinden paylaştığı fotoğraf ve kısa videolarla TikTok'ta 554 bin takipçiye ulaştı. Victoria'nın Instagram hesabındaki takipçi sayısı ise 46 bini aştı.
Fenomenin en çok görsel paylaştığı yer ise çalıştığı süpermarket. Videolarından birçoğunda Victoria, evinin ve iş yerinin farklı bölgelerinden dans ederken kendisini kayda alıyor.