TikTok fenomenleri kendilerini kiralıyor! İşte sebebi

Wayne Chia isimli TikTok fenomeni, her gün 50 Singapur dolarına (36,88 ABD doları) müşterilerini gezdirecek, akrabalarıyla buluşacak ve karides soyacak. Ayrıca erkek arkadaşınız gibi davranarak her Çin Yeni Yıl aile toplantısında neredeyse kaçınılmaz olan akrabalardan gelen o korkunç "neden hala bekarsın?" sorusundan sizi kurtarmayı vadediyor. 21 yaşındaki Wayne Chia, tatil sezonu öncesinde Singapur'da viral hale gelen bir şakanın parçası olarak TikTok'ta kendini “Çin Yeni Yılı Sevgilisi” şeklinde adeta 'pazarladı.' 1 Şubat itibariyle başlayan Çin Yeni Yılı kutlamaları 15 gün sürecek.

Chia, şu ana kadar 230.000'den fazla izlenen videosunda, "sizi rahatsız edenlerle" uğraşmak ve akrabalarınızla mahjong oynamak da dahil olmak üzere, erkek arkadaşınız olarak yapacağı her şeyi listeliyor.

YÜZLERCE TALİBİ VAR

Serbest fotoğrafçı olan Chia, Insider'a bunu şaka olarak yaptığını söylese de yüzlerce talibi olduğunu söyledi.

Chia, "Videoyu yayınladıktan sonra, müsait olup olmadığımı öğrenmek isteyen insanlardan gelen yoğun mesajlarla uyandım. Bazıları bu yıl şehirde olmayacaklarını söyledi ve bir sonraki Çin Yeni Yılı için randevu alıp alamayacaklarını sordu." dedi.

GÜLDÜRMEYİ UMMUŞ

Bekâr olan Chia, talipleri "kendini satmak" istemediği için kabul etmediğini, ancak videosunun insanları güldürmesini umduğunu söyledi.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde sosyoloji uzmanı olan Mu Zheng'e göre, baskı, gençler arasındaki "modern bireycilik" ile yaşlı nesiller arasındaki "geleneksel ailecilik" arasındaki beklentilerin çatışmasından kaynaklanıyor.

Zheng, “Birçok genç geniş ailelerinden uzaktayken hayatlarını yaşamakta özgür olsa da, aile toplantılarında akrabalarının ilişki durumlarıyla ilgili sorularından kaçamıyorlar. Evrensel evliliğin yerleşik normu nedeniyle, daha ileri yaşlarda bekâr kalmak, rahatsız edici, utanç verici ve tatsız olabilen aile toplantıları sırasında bu gençleri hedef tahtası haline getirebiliyor.” dedi.

SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI

Bazı TikTok kullanıcıları, şakayı 15 günlük Çin Yeni Yılı dönemine denk gelen Sevgililer Günü'nü de içerecek şekilde genişletti.

Singapur'dan TikToker @f0xypony, olası bir müşterinin evine 288 Singapur doları (212,37 ABD doları) karşılığında gideceğini ve ek 188 Singapur doları (138,63 ABD doları) karşılığında ona akşam yemeği pişireceğini söyledi.

23 yaşındaki Sherry Lee, 80 ABD dolarından başlayan bir “Sevgililer Günü için Kız Arkadaş” ilanı yayınladı ve Insider'a "Çünkü bütün arkadaşlarım bunu yapıyordu" dedi.

Lee, potansiyel taliplerinden "yoğun bir tepki" aldı. Aslında, video o kadar çok ilgi gördü ki sonunda onu kaldırmak zorunda kaldı.

Hürriyet







