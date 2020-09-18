TikTok, geçtiğimiz ay 44.6 milyon kez indirildi

TikTok’u ikinci sıradan Instagram takip ederken geçtiğimiz ay 38.5 milyon kere indirildiği kaydedildi. Facebook indirilme sayısı ise 22.1 milyon olurken oldukça geride kaldığı görüldü. Araştırma Apple ve Android Store olmak üzere ele alınırken, TikTok’u bu yıl en çok indiren ülkenin 99.8 milyon ile Hindistan olduğunu açıkladı.

İkinci sırada ise neredeyse yarısına tekabül eden 45.6 milyon indirilme ile ABD yer aldı. TikTok çıktığı günden itibaren büyüme kat ederken, 72.8 milyon indirilme ile geçtiğimiz mayıs ayında zirve yaptığı saptandı.



