Bilim & Teknoloji TikTok, kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atacak

TikTok, kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atacak

Bilim & Teknoloji

TikTok, kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atacak

TikTok, zihinsel sağlık sorunları ve intihar düşünceleri taşıyan kullanıcılara yardımcı olacağı belirtilen bir dizi özelliği devreye soktuğunu duyurdu.

17 Eylül 2021, Cuma 08:45 Son Güncelleme:
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TikTok tarafından duyurulan yeni özelliklerle, yeme bozuklukları gibi sağlık problemleri ve intihar düşünceleri gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklar taşıdığı düşünülen kullanıcılara yardım etmeyi planlanıyor.

BBC'nin haberine göre, uygulama üzerinden söz konusu başlıklarla ilgili arama yapan kullanıcılar, konuyla ilgili destek alabilecekleri kaynaklara yönlendirilecek.

TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Topluluğumuzu derinden önemsiyoruz ve her zaman onların refahını sağlamanın yeni yollarını arıyoruz. Bu nedenle, insanların TikTok'ta ihtiyaç duyduklarında ilgili kaynaklara erişmeleri için ek adımlar atıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TikTok'un bu özelliği, Instagram'ın da benzer bir uygulamayı devreye almasından sonra duyuruldu.

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