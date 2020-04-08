TikTok uygulamasını indirenlerin sayısı 1 milyara dayandı

Mobil uygulama analiz firması SensorTower’a göre, 60 saniyeyi aşmayan fakat çoğunlukla 15 saniye civarında videolar yüklenen TikTok uygulamasını mart ayında 65 milyon kişi indirdi. Ocak ayında 800 milyon kişinin indirdiği uygulama neredeyse 1 milyar kere telefonlara yüklemiş oldu. Uygulamanın sahibi Çin şirketi ByteDance ise bu tarz verileri açıklamıyor.

Uzmanlar, Çin şirketi ByteDance’in sahip olduğu TikTok’un corona virüs salgını sırasında niye büyüdüğünü, "İnsanların her gün diğer mecralardan duydukları olumsuz haberleri düşündüğümüzde, TikTok farklı bir şey ve bence insanların şu an buna ihtiyacı var” sözleriyle anlattı.

Şirketlere TikTok’ta nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti satan Pentos’un kurucusu Thibault Le Ouay ise, insanların uygulamaya ilgi duyması için arkada güzel bir zemin olmasına gerek olmadığını vurguladı.

Paris’te 6 ve 3 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte corona virüs nedeniyle evde kalan Cecile isimli bir kadın, bir arkadaşının video yollaması üzerine, uygulamayı hemen indirdiğini ve kendi görüntülerini yüklemeye başlattığını anlattı. Cecile, "Kendime dedim ki, yalnızca 15 dakikalığına da olsa çocuklarla birlikte eğlenceli vakit geçirebiliriz. ‘Haydi video çekiyoruz’ dediğimde hemen hazırlar, bu onları güldürüyor" dedi.