TikTok videolar için konum etiketleme üzerinde çalışıyor

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, TikTok’un kullanıcılarının videolarına konumlarını ekleyebilmelerini sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, videoyu platformda yayınlamadan önce konum etiketleme seçeneği kullanılabiliyor. Bununla birlikte, seçeneğin videonun gönderildiği veya videonun çekildiği konuma uygulanıp uygulanmayacağı hala belirsiz.

Başka bir Twitter kullanıcısıysa bu özelliğin, hâlihazırda kullanılan algoritmayı olumlu etkileyeceğini söyledi.

Kullanıcılarının 15 saniyelik videolar çekmesini ve paylaşmasını sağlayan TikTok, şu an en hızlı büyüyen uygulamalar arasında yer alıyor ve uygulamanın dünya genelinde 800 milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunuyor.

TikTok hem Android hem de iOS platformlarında kullanılabiliyor. Her zaman olduğu gibi, 'konum etiketleme' özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil.



