Şimdilik 3 ülkede var

Çin merkezli uygulama TikTok'a Rusya'dan rakip geliyor.

Yandex'in kısa bir tanıtım videosuyla gelişini haber verdiği 'Sloy' adlı uygulama Apple Store'da bazı ülkeler için kullanıma sunuldu.

Rusya, Belarus ve Kazakistan'da kullanıma açılan 'Sloy'un kelime anlamı ise 'katman'.

Öncekiler tutmamıştı

Şimdilik üç ülkede deneme aşamasında olan uygulama, TikTok'un aynı özelliklere sahip ilk ciddi rakibi olacak.

TikTok'a rakip olarak piyasaya çıkan fakat adını fazla duyuramayan 'Firework', Google tarafından satın alınmak isteniyor. Facebook da yine TikTok benzeri 'Lasso' adlı uygulamayı hayata geçirmişti.

Yandex, Sloy'u 2020'de Android için de kullanıma sunacak ve Avrupa ile ABD kullanıcılarına açacak.