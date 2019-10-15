TikTok'a Yandex'ten rakip geliyor: Sloy
TikTok ne yazık ki dünyayı kasıp kavuruyor. Milyonlarca kişinin kullandığı bu uygulama şu anda kendi alanında pazarın payını tek başına alıyor. Bu da TikTok benzeri uygulamaların TikTok'a rakip olarak gelmesinin yolunu açıyor.
Şimdilik 3 ülkede var
Çin merkezli uygulama TikTok'a Rusya'dan rakip geliyor.
Yandex'in kısa bir tanıtım videosuyla gelişini haber verdiği 'Sloy' adlı uygulama Apple Store'da bazı ülkeler için kullanıma sunuldu.
Rusya, Belarus ve Kazakistan'da kullanıma açılan 'Sloy'un kelime anlamı ise 'katman'.
Öncekiler tutmamıştı
Şimdilik üç ülkede deneme aşamasında olan uygulama, TikTok'un aynı özelliklere sahip ilk ciddi rakibi olacak.
TikTok'a rakip olarak piyasaya çıkan fakat adını fazla duyuramayan 'Firework', Google tarafından satın alınmak isteniyor. Facebook da yine TikTok benzeri 'Lasso' adlı uygulamayı hayata geçirmişti.
Yandex, Sloy'u 2020'de Android için de kullanıma sunacak ve Avrupa ile ABD kullanıcılarına açacak.