TikTok’ta güvenlik skandalı
Çin merkezli sosyal paylaşım uygulaması TikTok’ta birden fazla güvenlik açığı tespit edildi. 1 milyardan fazla kullanıcının kişisel verileri tehlikeye girdi. Kullanıcıların özel adreslerine, e-postalarına ve doğum tarihlerine erişime izin veren açık bir güvenlik şirketinin uyarısıyla giderildi. Kullanıcılara uygulamayı güncellemeleri öneriliyor.
TikTok’ta 1 buçuk milyardan fazla kullanıcının kişisel verileri tehlikeye girdi. Dailymail’in haberine göre, kullanıcıların önemli anlarını kısa video olarak paylaştığı platform TikTok'ta birden fazla güvenlik açığı tespit edildi. 1 buçuk milyar kullanıcı video yükleyip silen ve kişisel verileri çalan hackerlara maruz kaldı. CheckPoint Research’ün güvenlik uzmanları iki önemli açık keşfetti. Bu açıklar hackerların özel adreslere, e-postalara ve doğum tarihlerine erişmelerine izin veriyor.
Son güncelleme ile bu açıklar kapandı
Ayrıca bu güvenlik açıkları hackerların yetkisiz videolar yükleyebilmesine, kullanıcıların videolarını silebilmesine ve videoları ‘özel’den’ herkese açık ‘olarak değiştirmesine izin veriyordu. CheckPoin Research, TikTok’a bu güvenlik açıklarını bildirdi ve şirket son güncelleme ile bu açıkları kapattı.