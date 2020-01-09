TikTok’ta güvenlik skandalı

TikTok’ta 1 buçuk milyardan fazla kullanıcının kişisel verileri tehlikeye girdi. Dailymail’in haberine göre, kullanıcıların önemli anlarını kısa video olarak paylaştığı platform TikTok'ta birden fazla güvenlik açığı tespit edildi. 1 buçuk milyar kullanıcı video yükleyip silen ve kişisel verileri çalan hackerlara maruz kaldı. CheckPoint Research’ün güvenlik uzmanları iki önemli açık keşfetti. Bu açıklar hackerların özel adreslere, e-postalara ve doğum tarihlerine erişmelerine izin veriyor.

Son güncelleme ile bu açıklar kapandı

Ayrıca bu güvenlik açıkları hackerların yetkisiz videolar yükleyebilmesine, kullanıcıların videolarını silebilmesine ve videoları ‘özel’den’ herkese açık ‘olarak değiştirmesine izin veriyordu. CheckPoin Research, TikTok’a bu güvenlik açıklarını bildirdi ve şirket son güncelleme ile bu açıkları kapattı.