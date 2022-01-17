Faith Sidman isimli genç kadın, TikTok hesabından ölen kız kardeşinin cep telefonundan gelen acımasız mesajı paylaştı. Genç kadın, zaman zaman kendini iyi hissetmek için ölen kız kardeşinin cep telefonuna mesaj attığını, ancak hiçbir zaman bir yanıt beklemediğini söylüyor.

The Sun'ın haberine göre, en çok gönderdiği mesajı paylaşan Faith, “Bugün seni çok düşündüm. Seni seviyorum” yazdı ve kelebek ile mor bir kalp emojisi koydu. İlk mesajının üzerinden 2 hafta geçtikten sonra Faith, gelen acımasız bir mesajla neye uğradığını şaşırdı.

Gönderen kişi “Yanlış numara” yazmıştı.

Faith, mesaja cevap vererek şunları yazdı:

Özür dilerim. Kız kardeşim 2 yıl önce öldü, hâlâ zaman zaman onun telefonuna mesaj atıyorum. Numaranın servis dışı olduğunu düşünmüştüm. Bir daha mesaj atmam.”

Merhametten yoksun görünen karşı taraf ise, “Burası bir iş yeri. Lütfen mesaj atmayı kes” yazdı.

Faith, tuhaf durumun pozitif yanını görerek TikTok videosunda “En azından onun yüzünü son bir kez telefonumda gördüm” yazdı.

Video yayınlandıktan sonra 1.6 milyon kişi tarafından izlendi ve takipçiler vicdansız mesaj karşısında şoke olduklarını yazdı.

Bir takipçi “Bir kişi nasıl bu kadar soğuk olabilir. Üzgünüm canım.” yazarken diğeri “Seni engellemeliler böylece rahatça mesaj atabilirsin.” dedi.



