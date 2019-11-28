TikTok’tan Çin’in Uygur Türkleri videosuna özür

Amerikalı kadın Feroza Aziz güzellik ve bakım tavsiyeleri paylaştığı videoda Çin’in Uygur Türkleri üzerindeki uygulamaları hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Bunun üzerine Çinli sosyal medya platformu TikTok Aziz’in hesabına içerik yüklemesini engellemişti.

Çin'in Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tuttuğunu söyleyerek bu olayları, "yeni bir Holokost (Yahudi soykırımı)" olarak nitelendiriyordu.

Aziz, Twitter'da bu videosunun ardından TikTok'a içerik koymasının engellendiğini açıklamıştı.

TikTok tarafından yapılan açıklamada "Kullanıcının bir önceki hesabı, Usame bin Ladin'in yer aldığı bir video paylaştığı ve TikTok'un 'terör örgütleriyle alakalı içeriklerin paylaşılmaması' şartını ihlal ettiği için engellenmiştir" denmişti. TikTok, Aziz'in videosunun ise halen platformlarında paylaşım aldığını aktarmıştı. Ancak bu video Perşembe günü yaklaşık bir saatliğine erişilmez bir hale geldi.

TikTok özür diledi

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine bir açıklama yapan TikTok, Aziz'den özür dileyerek hesabı geri verdiğini aktardı. Videonun kısa bir süreliğine kaldırılmasının ise 'insani bir hata olduğu' belirtildi.

Aziz ise şirketin açıklamasına inanmadığını ve özrünü kabul etmediğini söyledi. BBC'ye konuşan Aziz, bu konuyla ilgili Twitter, Instagram ve TikTok dahil olmak üzere bütün platformlarda konuşmaya devam edeceğini aktardı. TikTok'un Çin pazarı için devreye soktuğu uygulama Douyin'da Aziz'in videosunun engellendiği görülmüştü. Şirkete göre Aziz'in eski hesaplarından biri 15 Kasım itibarıyla "terörizm ile ilişkili içerik açısından topluluk kurallarına uymadığı için" yasaklanmıştı. Aynı zamanda 25 Kasım itibarıyla Aziz'in akıllı telefonuna da yasak getirildi. Bu yüzden şirket sözcüsüne göre Aziz aynı telefondan yeni hesabına ulaşmaya çalıştığında bu engelle karşılaştı.

Diğer yandan bu hafta içinde Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tutulan Uygur Türklerine uygulanması için verdiği beyin yıkama talimatlarına ilişkin resmi belgeler ilk defa basın kuruluşlarında yer almıştı.







