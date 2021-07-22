Tillandsia çiçeği nasıl bakılır?

Genellikle alt tabakaya ihtiyaç duymayan tillandsia, hem yaşam alanlarında hem de bahçede rahatlıkla yetiştirilebilir. Bulunduğu ortama çok iyi bir şekilde adapte olur. Hayatta kalması için gereken suyu, önemli vitamin ve mineralleri, yapraklarında yer alan özel pullarla ve doğrudan havadan alır. Hava bitkileri hemen hemen her bölgede kolaylıkla yetiştirilebilir. Bu bitkilerin bakımı da oldukça kolaydır. Çömleklerde, deniz kabuklarında ya da geniş tabanlı bir ağaç parçasında gelişerek büyüyebilirler. Sık sulama, filtrelenmiş ışık ve faydalı hava sirkülasyonu, sağlıkları için çok önemlidir. Haftada bir defa açık havada yaklaşık olarak 20 dakika kadar bekletilmesi ya da haftada 2-3 defa su püskürtülmesi yeterlidir.

Hava bitkileri, karbon monoksiti gündüz yerine gece olduğu zaman havadan alırlar. Bitki nemli ise, rahat bir şekilde nefes alamaz. Bu nedenle de her zaman sabah saatlerinde sulanması gerekir. Bitkinin altında yer alan kapta hava akışının yeterli olması gerekir. Hiçbir koşulda uzun aralıklarla doğrudan güneş ışığına bırakılmaması çok önemlidir. Tillandsia, filtrelenmiş ya da dolaylı olarak ışığı sever.

Hava bitkileri, hayatları boyunca sadece bir kez çiçek açarlar ve bu dönemde yeni yavrular geliştirirler. Yavrular ise, genellikle ebeveyne bağlı olarak kalır. Yavru, ebeveynin uzunluğunun üçte biri ya da yarısı kadar olduktan sonra bitkinin dibinden hassas bir çekme ya da bükme hareketi yaparak ayrılabilir. Bitki büyüdükçe ya da farklı bir ortama alıştıkça alt kısımda bulunan yapraklarının kuruması da çok normaldir. Bu yapraklar bitkiden nazik bir şekilde ayrılabilir. Yaprak uçları, kurumuşsa da, bu kısımların kesilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Aynı zamanda aynı şey bitkinin kökleri için de yapılabilir. Bu işlemler sırasında bitkiye zarar verilmez. Bunun için endişe duyulmasına gerek yoktur. Bitkinin kesilen kısımları yeniden büyüyebilir.

Tillandsia nasıl sulanır?

Tillandsiaları, sulamak için sprey ile sulama, ıslatma ya da su dolu bir kaba batırma yöntemlerini kullanılabilirsiniz. Tillandsia, susuzluğa dayanıklı bir bitkidir. Suyu bünyesinde uzun bir süre tutabildikleri için de susuzluğa dayanıklı bir form sergilerler. Onun güzel bir gelişim sağlayabilmesi için yeteri kadar güneşten faydalanması gerekir. Doğal ortamında ihtiyaç duyduğu zaman suyu havada bulunan nemden de karşılayabilirler. Doğal ortamından ayrıldığı zaman ve çeşitli aranjmanlara konulduğunda ise, üzerine tutundukları bitki sayesinde su ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılarlar.

Bitkinizi sulamak için sprey tercih edebilirsiniz. Yapraklara sıkacağınız su onu canlandıracaktır. Ama en çok tavsiye edilen sulama yöntemi ise, bitkinin suya batırılıp çıkarılmasıdır. Bitkinizin ihtiyacına göre ayda iki ya da iki ayda üç defa olacak şekilde belli aralıklarla bitkinizi su dolu bir kap içine batırıp, birkaç saat bekleterek çıkarabilirsiniz. Eğer bunu yapma şansınız yoksa da bitkiyi musluk altına koyarak her yerini yıkayacak şekilde suya tutabilirsiniz. Eğer bitkinin üzerinde çiçeği bulunuyorsa bu çiçeği suya tutmamanız tavsiye edilir. Fısfıs ile su püskürtme yönteminin ise, en son ihtimal olarak değerlendirilmesi gerekir.

Hava çiçeği (Tillandsia bitkisi) renk değiştirir mi?

Hava çiçeği, 12 “yavru” üretebilir. Ürettiği türlerin çoğu ise, çiçek açma zamanı geldiğinde yaprak renginde değişiklik yapar. Yapraklar yeşilden mor ya da kırmızımsı bir renge dönüşür.



