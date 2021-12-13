Dünya TIME, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti

TIME, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti

Dünya

TIME, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti

TIME dergisi, SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' olarak seçti.

13 Aralık 2021, Pazartesi 15:58 Son Güncelleme:
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Derginin açıklamasında Elon Musk için "Dünyanın en zengin adamının bir evi yok ve son zamanlarda servetini satıyor. Uyduları yörüngeye fırlatıyor. Parmağının bir hareketiyle borsa yükseltiyor. O, gezegenimizi kurtarmayı ve bize yaşamamız için yeni bir tane bulmayı amaçlayan bir adam. SpaceX, ile Amerika'yı uzay yolculuğunda başka bir boyuta taşıdı. Araba şirketi Tesla ile öncülük ettiği milyarlarca dolarlık elektrikli araç pazarının üçte ikisini kontrol ediyor" ifadeleri kullanıldı.


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