Timsahtan bıçaklayarak kurtuldu
Avustralya'da gölde balık tutan bir adama, teknesindeyken timsah saldırdı. Adam, timsahtan defalarca bıçaklayarak kurtuldu.
11 Kasım 2021, Perşembe 07:57 Son Güncelleme:
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Avustralya’nın Queensland eyaletinde gölde balık tutmaya çalışan 60 yaşındaki adama timsah saldırdı. 4.5 metrelik timsah, adamı teknesinden suya çekti. Adam cebindeki bıçakla timsahı defalarca kafasından bıçaklayarak kurtuldu. Karaya çıkmayı başardı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Yetkililer bölgedeki timsahların insanlara zarar vermediğini söyledi. “Muhtemelen o sırada bir inek ya da boğayı hedef alıyordu. Bu olay tamamen yanlış zamanda yanlış yerde bulunmakla ilgili” dedi.