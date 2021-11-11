Timsahtan bıçaklayarak kurtuldu

Avustralya’nın Queensland eyaletinde gölde balık tutmaya çalışan 60 yaşındaki adama timsah saldırdı. 4.5 metrelik timsah, adamı teknesinden suya çekti. Adam cebindeki bıçakla timsahı defalarca kafasından bıçaklayarak kurtuldu. Karaya çıkmayı başardı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Yetkililer bölgedeki timsahların insanlara zarar vermediğini söyledi. “Muhtemelen o sırada bir inek ya da boğayı hedef alıyordu. Bu olay tamamen yanlış zamanda yanlış yerde bulunmakla ilgili” dedi.