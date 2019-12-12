Timuçin Esen diziyi anlattı: Hekimoğlu dedektif gibi

Heyecanlı bekleyiş

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı ‘Hekimoğlu’ dizisi 17 Aralık Salı akşamı başlıyor. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan House M.D. dizisinden uyarlanan ‘Hekimoğlu’nun oyuncuları konuştu.

‘İpek’e hayat veren Ebru Özkan , “Çok güzel bir ekibimiz var, heyecanla yayın gününü bekliyoruz” dedi. ‘Orhan’ı oynayan Okan Yalabık, “Çok enteresan ve ilgi çekici bir senaryo. Günümüz dizilerindeki şiddeti düşününce ve Dr. House’u Timuçin Esen’in oynadığını öğrenince keyifle kabul ettim” diye konuştu.

'Her bölüm gizem var'

‘Ateş Hekimoğlu’nu canlandıran Timuçin Esen ise şunları söyledi: “Harika bir kadro kuruldu. Zor ama aynı zamanda heyecan verici bir süreç. Hikayemizin temeli tıbbi polisiyeye dayanıyor aslında. Dizinin orjinali House’un Sherlock Holmes ile olan ilişkisini bilenler bilir.

İnsan vücudunu olay yeri olarak düşünürsek bizim genç doktor ekibimiz de ‘Dedektif Hekimoğlu’ önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alıyor. Hastalığın izini sürüyor. Her bölüm çözülemeyen gizemli vakaları, sıra dışı ve aykırı metodlarla çözmeye çalışıyorlar.

İnsanların hayatlarını kurtarıyorlar. Süreç içerisinde bilgilendirici bir proje olacağını düşünüyorum. Ben çalışırken yepyeni tıbbi bilgilere vakıf oldum. Seyircinin de bu açıdan ilgisini çekeceğini düşünüyorum.”