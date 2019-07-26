Timuçin Esen konser verdi
Vodafone Red, Çeşme'de bir parti verdi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un ev sahipliği yaptığı gecede oyuncu Timuçin Esen yeni kurduğu orkestrası ile ilk kez sahneye çıktı.
'Müslüm' filminin başrolünde oynayan oyuncu, Müslüm Gürses'ten 'Taşa Verdim Yanımı' şarkısıyla konukları coşturdu. Başka ustaların eserlerini de seslendirdi.
Boşanmanın eşiğinden dönen Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı partinin en çok ilgi çeken çiftiydi.
Çiğdem Kayalı davete kızı Lal Denizli ve yeğeni Ceylan Çapa ile katıldı.
Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı
Çiğdem Kayalı ve kızı Lal Denizli
Ceylan Çapa
Buğra Gülsoy-Engin Aksoy-Timuçin Esen
Müge DAĞISTANLI/POSTA