Timuçin Esen konser verdi

Vodafone Red, Çeşme'de bir parti verdi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un ev sahipliği yaptığı gecede oyuncu Timuçin Esen yeni kurduğu orkestrası ile ilk kez sahneye çıktı.

26 Temmuz 2019, Cuma 11:45 Son Güncelleme:
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Timuçin Esen konser verdi

'Müslüm' filminin başrolünde oynayan oyuncu, Müslüm Gürses'ten 'Taşa Verdim Yanımı' şarkısıyla konukları coşturdu. Başka ustaların eserlerini de seslendirdi.

Boşanmanın eşiğinden dönen Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı partinin en çok ilgi çeken çiftiydi.

Çiğdem Kayalı davete kızı Lal Denizli ve yeğeni Ceylan Çapa ile katıldı.

Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı

Çiğdem Kayalı ve kızı Lal Denizli

Ceylan Çapa

Buğra Gülsoy-Engin Aksoy-Timuçin Esen

Müge DAĞISTANLI/POSTA


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