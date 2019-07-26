Timuçin Esen konser verdi Vodafone Red, Çeşme'de bir parti verdi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un ev sahipliği yaptığı gecede oyuncu Timuçin Esen yeni kurduğu orkestrası ile ilk kez sahneye çıktı.