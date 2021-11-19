Tır, otomobile çarptı! Feci kaza! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.





Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde Mahmut Taştan'ın kullandığı 63 NK 639 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halindeki tır yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Taştan ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Bu arada Kaza yerinden geçen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.



