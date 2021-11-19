Türkiye Tır, otomobile çarptı! Feci kaza! Yaralılar var

Tır, otomobile çarptı! Feci kaza! Yaralılar var

Türkiye

Tır, otomobile çarptı! Feci kaza! Yaralılar var

Akçakale-Şanlıurfa kara yolunda Mahmut Taştan'ın kullandığı otomobile aynı istikamette seyir halindeki tır yandan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

19 Kasım 2021, Cuma 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.


Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde Mahmut Taştan'ın kullandığı 63 NK 639 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halindeki tır yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Taştan ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Bu arada Kaza yerinden geçen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Son on yıl
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Türkiye 'oyun' kurucu
Murat Gülderen
Hakan Çelik
‘Türkiye stratejik ortağımız’
Hakan Çelik
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak