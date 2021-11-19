Tır, otomobile çarptı! Feci kaza! Yaralılar var
Akçakale-Şanlıurfa kara yolunda Mahmut Taştan'ın kullandığı otomobile aynı istikamette seyir halindeki tır yandan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
19 Kasım 2021, Cuma 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde Mahmut Taştan'ın kullandığı 63 NK 639 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halindeki tır yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Taştan ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Bu arada Kaza yerinden geçen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
BUNLARI DA OKUYUN